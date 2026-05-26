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'Países do Golfo não serão mais escudo para bases dos EUA'

Líder supremo iraniano afirmou que Washington está perdendo influência na região

Conexão Record News|Do R7

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O líder supremo do Irã afirmou que os países do Golfo não servirão mais como proteção para as bases norte-americanas, destacando a perda de influência dos EUA na região.

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