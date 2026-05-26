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Hackers iranianos invadem sistema de transporte de Los Angeles

Segundo pesquisadores, 700 gigabytes de e-mails, backups e outros arquivos foram roubados

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Empresa israelense de cibersegurança descobriu recentemente que hackers iranianos foram responsáveis por grande ataque cibernético ao sistema de transporte de Los Angeles em março de 2026.

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