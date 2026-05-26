Rússia oferece perdão de dívidas para atrair novos recrutas
Contrato militar terá duração de um ano e pode cancelar até R$ 695 mil dos devedores
O perdão nas dívidas de até 10 milhões de rublos russos, quantia equivalente a R$ 695 mil, está garantido às tropas que se alistaram no exército da Rússia a partir de 1º de maio, de acordo com novo decreto assinado.
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