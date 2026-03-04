Logo R7.com
Fontes apontam Mojtaba Khamenei como favorito para substituir líder supremo iraniano

Segundo fontes próximas ao regime iraniano, novo líder supremo deve ser escolhido em breve

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O novo líder supremo do Irã pode ser escolhido ainda nesta quarta (4), com o filho de Ali Khamenei como favorito, segundo o The New York Times.

  • Ali Khamenei
  • Irã
  • israel
  • estados-unidos

