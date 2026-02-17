Logo R7.com
Forças russas bombardeiam a infraestrutura elétrica ucraniana

Três pessoas morreram durante o ataque de um drone russo no leste da Ucrânia

Um ataque com drone realizado por forças russas resultou na morte de três trabalhadores no leste da Ucrânia. O professor de relações internacionais Leonardo Trevisan analisa a situação.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

