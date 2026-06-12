Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Fortuna de Elon Musk pode superar riqueza de 46% da população

Estimativa aponta que patrimônio do empresário deve ultrapassar US$ 1 trilhão

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A possível entrada da SpaceX no mercado de ações tem o potencial de aumentar a fortuna de Elon Musk para US$ 1 trilhão. Esse valor é comparável à soma das riquezas dos 46% mais pobres da população mundial.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • elon-musk
  • acoes
  • estados-unidos
  • inteligencia-artificial

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.