Fortuna de Elon Musk pode superar riqueza de 46% da população

A possível entrada da SpaceX no mercado de ações tem o potencial de aumentar a fortuna de Elon Musk para US$ 1 trilhão. Esse valor é comparável à soma das riquezas dos 46% mais pobres da população mundial.



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