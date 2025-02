Frente fria traz previsão de chuvas fortes e concentradas para o Sul do Brasil nos próximos dias

Com a chegada de uma frente fria à região Sul do país, a previsão é de chuvas volumosas para os próximos dias. Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (14), Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, explicou que a precipitação será causada pela combinação de temperatura baixa com a onda de calor na região central do país.



Borges apontou que, com o contraste térmico entre as duas massas, os temporais serão mais concentrados e fortes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, durante o fim de semana. Além disso, o meteorologista afirmou que há previsão de outras massas de ar frio para a próxima semana.