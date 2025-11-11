Fundo de Perdas e Danos é implementado durante a COP30

O Fundo de Perdas e Danos foi implementado nesta COP30. O mecanismo criado na COP28 é voltado para o financiamento de projetos para recuperar estragos causados pela crise climática. A primeira rodada de financiamentos do fundo abriu US$ 250 milhões em pedidos de propostas para projetos.



