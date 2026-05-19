Novas regras de consignado passam a valer a partir desta terça-feira (19)

As recentes alterações nas normas de concessão de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS já estão em vigor. O economista Miguel Daoud analisa o cenário.



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