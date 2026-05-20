Senado dos EUA aprova resolução sobre poderes de guerra
Projeto exige que presidente tenha autorização do Congresso para enviar tropas para conflito
O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução sobre poderes de guerra depois de várias discussões. O projeto prevê o fim da guerra com o Irã, a menos que o presidente Donald Trump tenha autorização do Congresso.
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