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Senado dos EUA aprova resolução sobre poderes de guerra

Projeto exige que presidente tenha autorização do Congresso para enviar tropas para conflito

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O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução sobre poderes de guerra depois de várias discussões. O projeto prevê o fim da guerra com o Irã, a menos que o presidente Donald Trump tenha autorização do Congresso.

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