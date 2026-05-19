Forças armadas da China treinaram soldados russo

Agências de inteligência europeia e documentos obtidos pela agência de notícias Reuters mostram que as forças armadas da China treinaram secretamente cerca de 200 militares russos na China no fim de 2025.



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