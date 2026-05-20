Áustria abre investigação sobre suposto 'safari humano'

Autoridades austríacas iniciaram uma investigação sobre dois suspeitos envolvidos em atividades conhecidas como "safari humano" durante a Guerra da Bósnia, no distrito de Sarajevo. Segundo o Ministério da Justiça austríaco, os acusados teriam participado de excursões em que franco-atiradores pagavam para atirar em civis enquanto o conflito ocorria.

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