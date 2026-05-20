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Estados Unidos e Irã ameaçam nova onda de ataques

Trump diz que nova ofensiva pode acontecer, enquanto Teerã afirma que guerra pode escalar

Conexão Record News|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que novas ações militares contra o Irã podem ser realizadas em breve se as negociações para encerrar a guerra não progredirem. As declarações vieram após Trump suspender ataques planejados e afirmar que esteve a uma hora de ordená-los. Ele também mencionou que os líderes iranianos estariam buscando um acordo.

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