Estados Unidos e Irã ameaçam nova onda de ataques

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que novas ações militares contra o Irã podem ser realizadas em breve se as negociações para encerrar a guerra não progredirem. As declarações vieram após Trump suspender ataques planejados e afirmar que esteve a uma hora de ordená-los. Ele também mencionou que os líderes iranianos estariam buscando um acordo.



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