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Retorno à União Europeia ganha força no Reino Unido

Pré-candidato a primeiro-ministro colocou discussão no topo da agenda política

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Pré-candidato ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, Wes Streeting colocou o retorno do país à União Europeia no topo da própria agenda política, em meio a perído de crise na popularidade do líder atual.

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