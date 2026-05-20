Retorno à União Europeia ganha força no Reino Unido

Pré-candidato ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, Wes Streeting colocou o retorno do país à União Europeia no topo da própria agenda política, em meio a perído de crise na popularidade do líder atual.



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