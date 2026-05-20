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China e Rússia condenam política nuclear dos Estados Unidos

Presidentes também falaram que 'Domo de Ouro' de Trump representa ameaça à estabilidade global

Conexão Record News|Do R7

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Durante encontro em Pequim, Xi Jinping e Vladimir Putin condenaram a política nuclear dos Estados Unidos e alertaram sobre o Domo de Ouro de Donald Trump.

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