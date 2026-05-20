União Europeia chega a consenso sobre acordo com os EUA

A União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um consenso para implementar um acordo comercial que fixa as tarifas sobre a maioria dos produtos europeus em 15%. Este entendimento foi alcançado após negociações iniciadas em julho do ano passado. No entanto, ainda há pendências quanto à eliminação das taxas sobre importações norte-americanas pelos países da UE. O presidente Donald Trump estipulou o prazo de 4 de julho deste ano para a efetivação do pacto.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!