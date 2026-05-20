Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

União Europeia chega a consenso sobre acordo com os EUA

Países ainda não haviam cumprido promessa de eliminar taxas sobre importações americanas

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um consenso para implementar um acordo comercial que fixa as tarifas sobre a maioria dos produtos europeus em 15%. Este entendimento foi alcançado após negociações iniciadas em julho do ano passado. No entanto, ainda há pendências quanto à eliminação das taxas sobre importações norte-americanas pelos países da UE. O presidente Donald Trump estipulou o prazo de 4 de julho deste ano para a efetivação do pacto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • UE (União Europeia)
  • tarifaco
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.