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Bolsa atinge menor valor desde janeiro diante de tensão política

Enquanto isso, o dólar voltou a subir e está cotado acima de R$ 5 nesta quarta-feira (20)

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A Bolsa de Valores caiu nesta terça-feira (19) e atingiu o menor nível desde janeiro, encerrando o dia aos 174 mil pontos.

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