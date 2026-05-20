Aneel aprova uso de R$ 5,5 bilhões para reduzir conta de luz

Os consumidores de 22 distribuidoras elétricas das regiões Norte e Nordeste, além de Mato Grosso, parte de Minas Gerais e também do Espírito Santo, serão beneficiados com a aprovação de R$ 5,5 bilhões para reduzir o valor da conta de luz.



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