Gastos militares no planeta registram em 2024 o maior aumento desde o fim da Guerra Fria

Segundo relatório publicado nesta segunda-feira (28), os gastos militares no planeta registraram, no ano passado, o maior aumento desde o fim da Guerra Fria. A alta aconteceu principalmente na Europa e no Oriente Médio, muito por conta de conflitos em curso, como a guerra da Ucrânia e a disputa entre Israel e o grupo terrorista Hamas , e chegaram a atingir R$ 15,3 trilhões. Em comparação com 2023, foi um aumento de 9,4%.



“Quem mais aumentou em percentual seus gastos militares foi a Rússia ”, afirma Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, em conversa com o Conexão Record News desta segunda-feira (28).



Segundo Feijó, os Estados Unidos seguem sendo o país com o maior gasto na área militar, enquanto a China chegou a um aumento de 6%, apesar de ser esperado, pois Pequim aprovou uma lei que vincula o crescimento do orçamento ao crescimento econômico.



A Arábia Saudita , teve um aumento de 10% nos gastos, mesmo tendo encerrado conflitos com os países vizinhos. Para o professor, esse movimento pode ser uma antecipação contra a possibilidade de novos conflitos na região. O analista terminou citando que a maioria dos países justifica o gasto militar com o desenvolvimento de geração de empregos, renda e industrialização, porém, enquanto os setores bélicos crescem, as verbas de transição energética e mitigação dos desafios ambientais são suspensas.



O relatório apontou que mais de cem países aumentaram os orçamentos de defesa no ano passado. Para os pesquisadores, esse aumento vai ter um profundo impacto socioeconômico e político.