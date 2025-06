General ucraniano afirma que tropas impediram avanço russo na região de Sumy

O principal general da Ucrânia afirmou que as tropas do país interromperam os avanços russos na região de Sumy. Em comunicado, o general alegou que a linha de combate nas áreas de fronteira se estabilizou e ressaltou que novas medidas defensivas e barreiras de fortificação devem ser feitas em breve.



Em abril, Putin ordenou que as tropas russas expulsassem as forças ucranianas e criassem uma “zona-tampão” na região.