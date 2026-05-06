Defesa Civil de São Paulo emite alerta para riscos de incêndios

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para o aumento do risco de incêndios no estado. Apesar do clima mais seco, o órgão reforça que a maioria das queimadas é provocada pela ação humana.



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