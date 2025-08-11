Governo americano busca incluir Zelensky em reunião entre Trump e Putin no Alasca

A cinco dias do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin , o governo americano tenta incluir a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky; até o momento, a conferência entre os três governantes ainda não foi descartada.



Por mais que J. D. Vance tenha confirmado o desejo de Trump em organizar um encontro entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia , as expectativas não são realistas devido ao pronunciamento de um funcionário interno da Casa Branca. Ele expôs que, no momento, o governo norte-americano planeja, apenas, uma reunião bilateral, solicitada por Putin.



O analista internacional Vladimir Feijó expôs em entrevista para o Conexão Record News o seu ponto de vista, argumentando que o encontro não deve reunir o presidente ucraniano, já que o lado russo mantém sua posição em exigir mudanças no discurso de Zelensky .



Para Feijó, Vladimir Putin possivelmente concordaria, no futuro, com uma reunião com o líder da Ucrânia desde que ela não acontecesse no Ocidente e fosse realizada, provavelmente, nos Emirados Árabes Unidos.



“E imagino que, se esse encontro falhar, pode ser que os Estados Unidos apliquem sanções superiores não só à Rússia, mas aos aliados da Rússia e aí, em um futuro encontro, talvez poderia mudar o cenário e fazer os russos fazerem concessões”, afirmou o especialista.