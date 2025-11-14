Groenlândia limita direito de adquirir propriedades na ilha em meio a interesse crescente dos EUA

A Groenlândia votou uma nova lei que limita o direito de adquirir propriedades na ilha em meio a interesse crescente dos Estados Unidos no território. A partir de 1º de janeiro, estrangeiros deverão comprovar residência permanente há pelo menos dois anos para ter acesso a bens imobiliários.



