Grupo terrorista Hamas busca postergar entrega de reféns para não se enfraquecer, analisa professor

O governo israelense decretou alerta máximo para as tropas depois que o grupo terrorista Hamas anunciou o adiamento da próxima libertação de reféns, prevista para o sábado (15). O governo de Israel considerou a ação como uma “completa violação do acordo de cessar-fogo”. Para Tel Aviv, os terroristas já vinham desrespeitando os termos da trégua ao colocar em risco os reféns, que foram soltos no meio de multidões e exibidos em apresentações públicas.



Ao Conexão Record News desta terça-feira (11), Igor Lucena, doutor em economia e relações internacionais, explica que as afirmações sobre o descumprimento de regras do cessar-fogo são uma estratégia dos terroristas do Hamas para postergar sua força. Uma vez que o grupo tem o histórico de utilizar escudos humanos, perder todos os reféns pode não ser interessante para as suas lideranças, que podem ficar desprotegidas.



Além disso, o internacionalista pontua que o presidente americano, Donald Trump , já deu aval para que Israel avance contra os terroristas, caso haja paralisação nas trocas de reféns. “Na prática, o risco de um cessar-fogo ser eliminado e a gente voltar ao conflito é muito grande, porque ainda não há uma visão clara de que a totalidade dos reféns vai ser devolvida para suas famílias”, completa.