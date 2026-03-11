Grupo terrorista se prepara para guerra em larga escala

O grupo Hezbollah está se preparando para um possível confronto em grande escala contra Israel. De acordo com informações da agência de notícia Reuters, os combatentes do grupo no Líbano estão operando em pequenas unidades e evitando o uso de dispositivos de comunicação que possam ser interceptados por forças israelenses.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!