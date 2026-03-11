Guarda Revolucionária influenciou decisão de novo líder

Fontes de alto escalão no Irã informaram que a Guarda Revolucionária foi determinante na escolha de Mojtaba Khamenei como o novo líder supremo. A decisão ocorre em um contexto em que os guardas têm ampliado sua influência desde o início da guerra.



