Guarda Revolucionária influenciou decisão de novo líder

Segundo fontes, escolha pode resultar em postura mais agressiva no exterior e repressão interna severa

Conexão Record News|Do R7

Fontes de alto escalão no Irã informaram que a Guarda Revolucionária foi determinante na escolha de Mojtaba Khamenei como o novo líder supremo. A decisão ocorre em um contexto em que os guardas têm ampliado sua influência desde o início da guerra.

