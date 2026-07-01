Guerra no Oriente Médio: Irã promete resposta imediata a qualquer ameaça

Após comentários do ministro da Defesa de Israel sobre o líder supremo do Irã, o ministro das Relações Exteriores iraniano afirmou que o país responderá de forma imediata a qualquer ameaça.



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