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Guerra no Oriente Médio: Irã promete resposta imediata a qualquer ameaça

Declaração acontece após ministro israelense dizer que líder supremo está "marcado para morrer"

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Após comentários do ministro da Defesa de Israel sobre o líder supremo do Irã, o ministro das Relações Exteriores iraniano afirmou que o país responderá de forma imediata a qualquer ameaça.

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