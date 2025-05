Guiné-Bissau inaugura primeira bienal de arte da história do país

A Guiné-Bissau , país africano, inaugurou a primeira bienal de arte e cultura da história do país, mesmo sem uma única galeria de arte, museu ou loja de produtos artísticos. O evento, que vai até o dia 31 de maio, acontece em uma antiga fábrica de processamento de madeira e tem expectativas de ser o maior evento do país desde a proclamação da república, na década de 1970.



A bienal vai contar com artistas e palestrantes de quatro continentes e pretende criar uma infraestrutura artística no país, além de propor novos diálogos para integrar o povo guineense e valorizar a cultura local. O evento é organizado por um grupo de artistas nativos e não teve nenhum apoio ou financiamento do Estado.