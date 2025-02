Haddad está correto ao defender cautela em reação a anúncios de Trump, segundo economista

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi correto em seu posicionamento moderado ao reagir ao anúncio do presidente americano, Donald Trump, de taxar commodities brasileiras , como aço e etanol, na avaliação do economista Joelson Sampaio.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (14), o especialista comentou que a declaração cautelosa revela a importância das relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos. Ele destacou que é “importante, independente do contexto e do cenário, avaliar esses impactos, porque o Brasil também perde quando faz retaliação a produtos importados dos EUA”.