Hospital é evacuado após explosões atingirem capital do Irã

A OMS (Organização Mundial da Saúde) informou que um hospital na capital iraniana foi evacuado após explosões nas proximidades. Desde o início do conflito no último sábado (28), há relatos de que outros três centros médicos foram atingidos.



