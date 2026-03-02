Logo R7.com
Hospital é evacuado após explosões atingirem capital do Irã

OMS relata ataques a hospitais e intensificação do conflito no Irã

Conexão Record News|Do R7

A OMS (Organização Mundial da Saúde) informou que um hospital na capital iraniana foi evacuado após explosões nas proximidades. Desde o início do conflito no último sábado (28), há relatos de que outros três centros médicos foram atingidos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

