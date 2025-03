Inadimplentes não terão chaves Pix suspensas, explica advogado

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (7), Flávio D’Urso, advogado especialista em crimes digitais, explica que as mudanças no Pix , como a suspensão de chaves irregulares , visam reduzir a utilização do sistema de pagamento para lavagem de dinheiro e estelionato.



D’Urso desmente a notícia falsa que circulou nos últimos dias de que pessoas com dívidas tributárias teriam suas chaves Pix canceladas. O advogado explica que poderão ser anulados apenas CPFs e CNPJs irregulares.



Com as novas medidas de segurança , os usuários que utilizam o endereço de e-mail para pagamentos não terão a opção de mudar a titularidade da chave. Já os códigos aleatórios devem ser recadastrados caso alguma informação da conta seja alterada.