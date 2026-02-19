Logo R7.com
Índice indica crescimento de 2,5% da economia brasileira em 2025

Indicador reagiu após ter recuado em dezembro e foi divulgado nesta quinta (19) pelo Banco Central

Conexão Record News|Do R7

A economia do Brasil teve um crescimento de 2,5% em 2025, apesar de apresentar recuo de 0,2% em dezembro, em comparação ao mês anterior.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

