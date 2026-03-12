Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Inflação acelera em fevereiro e fecha com alta de 0,70%

Resultado já está 0,37% acima do mês de janeiro; IPCA acumula alta de 1,03% no ano

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (12) que no mês de fevereiro a inflação teve um aumento de 0,70% e está 0,37% acima de janeiro. O economista Ricardo Buso analisa o cenário.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • economia
  • inflacao
  • ibge
  • juros

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.