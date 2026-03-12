Inflação acelera em fevereiro e fecha com alta de 0,70%
Resultado já está 0,37% acima do mês de janeiro; IPCA acumula alta de 1,03% no ano
O IBGE divulgou nesta quinta-feira (12) que no mês de fevereiro a inflação teve um aumento de 0,70% e está 0,37% acima de janeiro. O economista Ricardo Buso analisa o cenário.
