Inflação no Brasil desacelera em outubro, segundo IBGE

Vestuário registrou alta de 0,31%; energia elétrica residencial teve maior redução: 2,39%

A inflação no Brasil desacelerou em outubro, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Conforme os dados divulgados nessa terça-feira (11), o IPCA registrou uma desaceleração de 0,39% por cento em relação ao índice de setembro.

