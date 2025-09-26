Investidores mantêm cautela com juros altos e incertezas políticas

Com juros altos e incertezas políticas, os investidores mantêm cautela no Brasil e também no mundo. Mesmo com a forte valorização do real neste ano, de quase 14% e dos recordes do Ibovespa, que é o principal índice da bolsa brasileira, as incertezas sobre o futuro da economia nacional e global devem continuar influenciando os mercados nos próximos meses. Fatores como o ritmo da atividade econômica, a situação do mercado de trabalho no Brasil e também nos Estados Unidos, além da inflação e dos juros, vão estar no centro das atenções.