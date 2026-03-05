Irã ataca navio petroleiro dos EUA no Golfo Pérsico

Um navio petroleiro dos Estados Unidos foi atacado no Golfo Pérsico, próximo ao Iraque, quando uma embarcação se aproximou e lançou bombardeios. O Irã reivindicou o ataque.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!