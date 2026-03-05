Logo R7.com
Irã ataca navio petroleiro dos EUA no Golfo Pérsico

Empresa representante afirmou que casco pode ter sofrido ruptura; não há detalhes sobre tripulantes

Conexão Record News|Do R7

Um navio petroleiro dos Estados Unidos foi atacado no Golfo Pérsico, próximo ao Iraque, quando uma embarcação se aproximou e lançou bombardeios. O Irã reivindicou o ataque.

