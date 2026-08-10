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Irã diz estar perto de acordo final definitivo com Omã

Teerã ressaltou que reabertura depende de concessões dos Estados Unidos

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O Irã e Omã estão próximos de um acordo definitivo sobre o controle do estreito de Ormuz, um ponto vital para o comércio global.

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