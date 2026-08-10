Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mercado financeiro reduz estimativa da inflação de 2026

Previsão caiu de 5,03% para 5,02%; projeção foi divulgada pelo Banco Central

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Pela sexta semana seguida, a expectativa de inflação caiu no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (10). O índice de agora é 5,02% em vez de 5,03%.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Inflação
  • brasil
  • bc
  • mercado-financeiro

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.