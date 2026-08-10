Mercado financeiro reduz estimativa da inflação de 2026

Pela sexta semana seguida, a expectativa de inflação caiu no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (10). O índice de agora é 5,02% em vez de 5,03%.



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