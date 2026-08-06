Irã alerta para retaliação em caso de novo ataque dos EUA
Ministro iraniano pediu que aliados americanos usem influência junto a Trump para impedir ofensivas
O Irã emitiu um alerta aos países do Golfo, indicando que qualquer novo ataque dos Estados Unidos pode provocar retaliações em toda a região.
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