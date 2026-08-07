Balança comercial de julho tem superávit de US$ 7 bilhões

Segundo dados do Mdics (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços), a balança comercial brasileira teve um superávit de US$ 7 bilhões em julho de 2026, com o aumento das importações e exportações.



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