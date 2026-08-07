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WhatsApp deve parar de funcionar em celulares antigos

No Android, restrição de acesso vai ocorrer a partir do dia 8 de setembro

Conexão Record News|Do R7

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O WhatsApp anunciou que descontinuará o suporte para dispositivos com versões antigas dos sistemas operacionais Android e iOS. A partir de 8 de setembro, apenas aparelhos rodando no mínimo o Android 6.0 continuarão compatíveis com o aplicativo. Para usuários da Apple, a restrição começa em novembro para dispositivos anteriores ao iOS 15.5.

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