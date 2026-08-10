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Brasil aposta na Índia depois de tarifaço dos Estados Unidos

Governo intensificou negociações com país asiático para ampliar acordo com Mercosul

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O governo brasileiro está intensificando suas negociações com a Índia para atrair novas parcerias empresariais e expandir o acordo comercial do país asiático com o Mercosul.

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