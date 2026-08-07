Irã anuncia acordo com Omã para reabrir passagem; guerra deve acabar em breve segundo Trump

O Irã anunciou um acordo com Omã para reabrir o estreito de Ormuz, principal passagem de petróleo do mundo. Os dois países concordaram com uma nova rota de navegação, que dividiria o controle sobre o canal. Contudo, o apoio dos Estados Unidos é essencial para o plano e, até o momento, não houve uma aprovação por parte do governo.



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