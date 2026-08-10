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Líder supremo e presidente do Irã se encontraram recentemente

Eles conversaram sobre problemas e desafios, incluindo situação militar e relações econômicas

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O líder supremo do Irã recentemente realizou uma reunião com o presidente Masoud Pezeshkian.

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