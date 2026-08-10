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Grande ataque ucraniano mata 13 pessoas na Rússia

Entre as vítimas está uma criança; refinaria de petróleo também foi atingida

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia lançou um grande bombardeio contra a Rússia após dias de ataques russos ao seu território. A ofensiva resultou na morte de 13 pessoas, incluindo uma criança, e deixou outras 39 feridas. Autoridades russas informaram que o ataque atingiu uma refinaria de petróleo e classificaram a ação como um ato terrorista.

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