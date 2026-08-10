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'Taxa das blusinhas' pode voltar em setembro

Medida provisória perde validade em um mês se não for aprovada pelo Congresso

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A medida provisória que deu fim à taxa das blusinhas perde a validade em setembro, caso ela não seja aprovada pelo Congresso, o qual nem instalou uma comissão para o texto.

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