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Presidente iraniano diz que comunicação com o líder supremo é 'muito difícil'

Mojtaba Khamenei não foi visto em público desde que assumiu o cargo após a morte do pai

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O presidente do Irã revelou dificuldades na comunicação com o líder supremo do país.

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