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Houthis lançam ataque contra principal refinaria saudita

Rebeldes também atacaram porto controlado pelo governo iemenita no Mar Vermelho

Conexão Record News|Do R7

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Um ataque realizado por rebeldes houthis do Iêmen atingiu a principal refinaria da Arábia Saudita, localizada na cidade de Jazan. O Ministério da Energia saudita informou que um incêndio foi iniciado no local devido ao ataque e posteriormente controlado sem causar feridos. Segundo os rebeldes, drones foram utilizados para realizar o ataque.

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