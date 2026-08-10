Houthis lançam ataque contra principal refinaria saudita

Um ataque realizado por rebeldes houthis do Iêmen atingiu a principal refinaria da Arábia Saudita, localizada na cidade de Jazan. O Ministério da Energia saudita informou que um incêndio foi iniciado no local devido ao ataque e posteriormente controlado sem causar feridos. Segundo os rebeldes, drones foram utilizados para realizar o ataque.



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