Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Irã diz que Estreito de Ormuz está fechado para EUA, Israel e Europa

Região é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo; preço do petróleo disparou

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz para navios dos Estados Unidos, Israel e Europa. A medida já impacta os preços do petróleo mundialmente e levanta preocupações sobre a economia global.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • ira
  • petroleo
  • estados-unidos
  • israel

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.