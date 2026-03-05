Irã diz que Estreito de Ormuz está fechado para EUA, Israel e Europa

O Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz para navios dos Estados Unidos, Israel e Europa. A medida já impacta os preços do petróleo mundialmente e levanta preocupações sobre a economia global.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!