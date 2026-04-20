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Irã promete retaliar os EUA após apreensão de cargueiro

Segundo Trump, embarcação ignorou ordens de parada; Teerã não confirma nova negociação

Conexão Record News|Do R7

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A tensão entre Irã e Estados Unidos aumentou após a interceptação de um navio iraniano pela Marinha dos EUA no estreito de Ormuz. O presidente Donald Trump afirmou que o navio ignorou ordens de parar e foi contido por um destroyer americano. O Irã classificou a ação como "pirataria" e prometeu retaliar.

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